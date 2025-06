Pre-ordina Ghost of Yotei e risparmia su Amazon: la prossima esclusiva PS5 è già scontata

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo molto allettante e interessante su uno dei titoli, in esclusiva Sony e dunque PlayStation 5, più attesi dell'anno: il pre-order di Ghost of Yotei è scontato del 14% e il prezzo finale d'acquisto si attesta sui 69,90€ a fronte degli 80,99€ consigliati. Puoi accedere all'offerta direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Ghost of Yotei si presenta, dunque, come uno dei titoli più attesi dell'anno e che arricchiranno il catalogo di PS5 e PS5 Pro. Sequel diretto di Ghost of Tsushima, verremo nuovamente catapultati nei fantastici paesaggi del sol levante e ci faremo strada a colpi di Katana.