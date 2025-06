ROG Xbox Ally non ha uno schermo OLED, ASUS spiega perché

A quanto pare questa scelta non è dovuta solo al voler abbassare i costi di produzione e del prezzo finale al consumatore o per i rischi del burn-in, tipici degli OLED (per quanto si tratta di un problema molto meno frequente grazie a tecnologie avanzate di protezione). Piuttosto, ASUS ha optato per un display IPS per non dover rinunciare al VRR , ovvero la tecnologia che permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento dello schermo per garantire, nei limiti del possibile, la fluidità dell'immagine in quei titoli dove il framerate non rimane costante o limitare fenomeni come lo stuttering.

Come sappiamo grazie alle specifiche ufficiali svelate da Microsoft, ROG Xbox Ally monterà uno schermo IPS da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e non un pannello OLED , ritenuti sensibilmente superiori quanto a contrasto e profondità dei neri grazie alla tecnologia auto-emissiva che consente ai pixel di spegnersi completamente.

Uno display senza VRR non è un display da gaming, per ASUS

Stando alle parole di Whitson Gordon di ASUS, nonostante sia stato preso in considerazione, la compagnia ha infine deciso di rinunciare all'OLED in quanto avrebbe dovuto rinunciare al VRR, nonché aumentare il consumo energetico di ROG Xbox Ally e aumentare il prezzo.

"Quest'anno abbiamo preso in considerazione l'OLED, abbiamo fatto un po' di ricerca e sviluppo e prototipi con l'OLED, ma non è ancora al punto in cui vogliamo che sia se consideriamo il VRR", ha detto Gordon in un'intervista. "Non siamo disposti a rinunciare al VRR, e traccerò subito una linea di demarcazione. Sono dell'idea che se un display non ha la frequenza di aggiornamento variabile, non è un display da gioco nell'anno 2025. E l'OLED con VRR in questo momento assorbe molta più energia dell'LCD che stiamo usando attualmente sull'Ally, e costa di più".

ROG Xbox Ally arriverà sul mercato entro la fine del 2025 in due varianti, una base che monta il processore AMD Ryzen Z2 A e 16 GB di RAM e la più performante ROG Ally X con processore AI Z2 Extreme e 24GB di RAM. Per il momento non sono stati ancora annunciati i prezzi ufficiali.