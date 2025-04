InZoi ha raggiunto un grande traguardo di vendite nella prima settimana su PC, ancora in accesso anticipato

Già dopo 24 ore dall'uscita, InZoi risultava essere il gioco più venduto su Steam, e questo nonostante si tratti ancora di una versione preliminare in accesso anticipato, con i risultati che hanno continuato a confermarsi positivi in tutta la prima settimana fino a superare un milione di copie vendute.

Sembra proprio che lo sfidante di The Sims sia stato molto apprezzato dal publico, come d'altra parte era già emerso guardando gli utenti contemporanei al lancio e il gran parlare che si è fatto di questo nuovo progetto, a partire già dalla pubblicazione del Creative Studio lanciato prima dell'uscita per prendere confidenza con la creazione dei personaggi.

Una difficile sfida vinta?

Krafton si è detta ovviamente molto soddisfatta dei risultati raggiunti, anche perché dimostrano come la sfida tentata dal team e, stranamente a questo punto, raramente provata da altri, sia decisamente riuscita: sfidare un'istituzione come The Sims con un prodotto dotato di un approccio un po' diverso e tecnologicamente avanzato.

In effetti, non ci sono stati molti sfidanti per The Sims, anche perché il compito si presentava piuttosto arduo: dopo tanti anni di monopolio e un vero e proprio culto a seguire, era complicato inserirsi in un territorio ancora ampiamente inesplorato come le simulazioni di vita.

Krafton ha scelto l'approccio forse ancora più difficile, puntando sul realismo e una base tecnologica imponente ma riuscendo anche grazie a queste armi a conquistare una buona fetta di pubblico.

Anche le recensioni dei giocatori su Steam sono ampiamente positive, e la situazione dovrebbe ovviamente evolversi per il meglio con l'avanzare dello sviluppo e con l'arrivo su console, visto che è previsto anche per PS5 e Xbox Series X!S.

inZOI riceverà aggiornamenti più frequentemente del previsto ha annunciato di recente il team, dunque possiamo aspettarci ulteriori evoluzioni interessanti per il mondo del gioco nei prossimi mesi. Nel frattempo, potete conoscerlo meglio nel nostro provato di InZoi.