Little Nightmares 3 torna a mostrarsi per Halloween in un nuovo trailer inquietante

Non poteva mancare un nuovo trailer per Little Nightmares 3 in occasione dell'Halloween incombente: vediamo dunque il nuovo video intitolato "You're Being Watched", ovvero "Ti stanno osservando", che introduce in maniera appropriata alle inquietanti atmosfere di questo nuovo capitolo.

Lo strano mondo di Little Nightmares torna in scena in un terzo capitolo, incentrato sull'incredibile viaggio di Low e Alone, alla ricerca di un percorso che possa condurli fuori da Nowhere. I due ragazzi si trovano intrappolati nella Spirale, un insieme di luoghi bizzarri popolati da creature inquietanti.

I due amici devono collaborare per sopravvivere in un mondo pericoloso e pieno di illusioni e sfuggire alla presa di una minaccia ancora più grande che si nasconde nell'ombra.