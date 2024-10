Xbox Cloud Gaming pare sia in arrivo su TV LG con un'app ufficiale e streaming di tutti i giochi posseduti

Lo sviluppatore di Better xCloud, un'interessante estensione per browser che consente di utilizzare Xbox Cloud Gaming in maniera più ampia, ha recentemente trovato tracce che sembrano proprio indicare un prossimo arrivo di un'app ufficiale per Xbox Cloud Gaming su TV LG, oltre a indicazioni sull'arrivo dell'opzione per giocare in streaming tutti i titoli posseduti dagli utenti in libreria.

In base a quanto riferito dallo sviluppatore, Microsoft ha inserito alcuni nuovi file specifici nel codice, che fanno riferimento a LG WebOS, il sistema operativo dei televisori LG, facendo dunque pensare decisamente alla creazione di un'app specifica per questi.

Si tratterebbe di un altro passo verso la diffusione del servizio di cloud gaming Microsoft nei soggiorni direttamente su TV, dopo la sua introduzione nella Gaming Hub di Samsung, ovviamente limitata ai TV della compagnia in questione.