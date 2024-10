PS5 Pro sembra non sia compatibile con le cover di PS5 Slim, per una nuova testimonianza

In precedenza, alcune testate su internet avevano assicurato che le cover fossero compatibili anche con PS5 Pro , sebbene una sorta di specchietto riassuntivo pubblicato da Sony in Giappone facesse pensare il contrario, e alla fine sembra che quest'ultima versione fosse corretta.

Solo le cover inferiori sono compatibili

Non c'è nulla di ufficiale, ma se non altro, in questo caso, le foto parlano piuttosto chiaro: un utente è intervenuto su Reddit per dimostrare che le cover di PS5 Slim non possono essere applicate a PS5 Pro, o almeno non completamente.



Tralasciando la stranezza dell'utente in questione che, evidentemente, ha aperto una PS5 Pro in largo anticipo sulla data di uscita fissata, ovvero il 7 novembre, la testimonianza risulta interessante. "Avevo delle piastre blu cobalto e ho deciso di provarle su PS5 Pro e posso confermare che le piastre inferiori corrispondono alle Slim, ma le piastre superiori non corrispondono, pur essendo fisicamente della stessa dimensione", ha scritto l'utente.

A quanto pare, infatti, "I denti che si collegano al sistema sono in punti leggermente diversi, quindi non è possibile collegare la parte superiore. Vi dico tutto questo solo perché sappiate e non vi preoccupiate di ordinare le piastre per la Slim per usarle sulla Pro".

La situazione è piuttosto strana, in quanto evidentemente le piastre inferiori corrispondono ma quelle superiori no, dunque non è chiaro se Sony abbia intenzione di lanciare sul mercato delle piastre sostitutive apposite per PS5 Pro o se, nel caso, in quest'ultimo modello si possano cambiare solo le cover della parte di sotto.