Xbox Cloud Gaming permetterà di usare i giochi acquistati entro quest'anno?

Windows Central afferma che l'account NASburg è reale , il che aiuta a rendere questa conversazione più credibile. In ogni caso, è meglio categorizzare il tutto come un rumor. Inoltre, anche ammesso che sia tutto corretto, Phil Spencer stesso afferma che "dovrebbe" arrivare quest'anno, quindi è possibile che le cose cambino.

Almeno stando a quanto indicato da Phil Spencer in una conversazione emersa online. Phil Spencer avrebbe parlato con l'utente NASburg, come potete vedere qui sotto.

Xbox Cloud Gaming è un servizio interessante, legato a Xbox Game Pass Ultimate, che permette di giocare una lista selezionata di videogiochi interni all'abbonamento. Si tratta di qualcosa di utile soprattutto per chi non ha un PC da gioco potente o preferisce usare gli smartphone. Al momento però non permette di utilizzare i giochi che abbiamo acquistato , ma solo quelli di Game Pass. Questa funzione potrebbe però arrivare nel 2024.

Xbox Game Pass e il Cloud

Attualmente, se un gioco di Xbox Game Pass con versione Cloud lascia il catalogo, non può più essere utilizzato in versione cloud anche se lo possediamo. Si tratta di un limite significativo, poiché un giocatore che non ha altro modo di usare tale videogioco se non il cloud non ha modo di usare a tempo indefinito il videogioco, anche se è disposto a comprarlo.

La strategia di Microsoft punta a supportare più tipologie di schermi possibili e il cloud è certamente uno strumento utile per questo. Gli smartphone sono i dispositivi più comuni al mondo e un punto d'accesso per i videogiochi molto utile per un grande editore come Xbox.