Nintendo: azioni in calo a causa dei report sul rinvio di Nintendo Switch 2 al 2025

Le ultime indiscrezioni relative a un possibile rinvio della data di uscita di Nintendo Switch 2, che di fatto non è stata ancora annunciata ufficialmente, hanno causato un sostanziale calo del valore delle azioni di Nintendo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in molti davano per certa l'uscita della prossima console della grande N durante la seconda metà del 2024. Tuttavia, alla fine della scorsa della settimana il giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe ha lanciato un'indiscrezione, corroborata da portali noti come Eurogamer, VGC e Bloomberg, che suggerisce il debutto del nuovo hardware potrebbe essere slittato al primo trimestre del 2025.

Tanto è bastato per far registrare un calo delle azioni di Nintendo nella borsa di Tokyo fino all'8,8%, per poi assestarsi su una perdita complessiva del 5,8%.

Curioso notare che il valore delle azioni della compagnia di Kyoto avevano registrato il valore più alto mai raggiunto (8.874 yen, circa 54 euro) la scorsa settimana, grazie ai report che volevano il lancio di Nintendo Switch 2 nei prossimi mesi. Al momento, le azioni di Nintendo sono quotate 8.410 yen, circa 52 euro, che rappresentano comunque un valore molto alto per gli standard della compagnia.