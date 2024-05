Pacific Rim ora ha il suo flipper ufficiale per Pinball FX, così come Xena e Super Car

Il flipper in sé è realizzato in apparenza davvero bene, anche se la presenza di un grosso robot nella parte alta del tavolo potrebbe disturbare qualcuno (i flipper di Zen Studios tendono al realismo, ma si lasciano spesso anche andare ad aggiunte possibili solo virtualmente). Comunque sia è uno dei modi più efficaci per fare guerra ai kaiju , quantomeno a colpi di sfere d'acciaio.

Zen Studios ha annunciato la disponibilità del flipper virtuale tratto dal film Pacific Rim per la sua piattaforma Pinball FX . Costa 5,39€ e può essere acquistato e scaricato su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Pinball FX, quindi PC, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.

Altri flipper per tutti

Il flipper di Xena

Oltre al flipper di Pacif Rim, è stata pubblicata anche la raccolta di flipper Universal Pinball: TV Classics, che comprende tavoli di:

Xena: Warrior Princess Pinball: "in un tempo di antiche divinità, signori della guerra e re, una terra in subbuglio chiede a gran voce un eroe." Il giocatore deve quindi combattere al fianco di Xena, la potente principessa, contro nemici epici, come Callisto, Ares e Caesar avvalendosi dell'aiuto dei suoi amici Gabrielle e Joxer.

In Knight Rider Pinball (il flipper di Super Car) il giocatore deve mettersi al volante e usare la tecnologia superiore di K.I.T.T. per affrontare le più grandi minacce della strada come K.A.R.R. Non vi resta che andare a super velocità per avere la meglio.

In Battlestar Galactica Pinball, infine, bisogna prendere il di Battlestar Galactica contro i soliti Cylon, che vanno tenuti a bada combattendo nello spazio, senza cadere vittima di loro sotterfugi. Ce la farete ad arrivare sulla Terra?