iPhone 16 Pro Max avrà una batteria migliorata e maggiore autonomia, per un analista

iPhone 16 Pro Max sarà equipaggiato con una batteria migliorata, capace di offrire una maggiore autonomia grazie a celle dotate di un'aumentata densità energetica pur a parità di dimensioni: lo riferisce il noto analista Ming-Chi Kuo.

Sulla base delle informazioni carpite presso la catena produttiva dei dispositivi Apple, Kuo sostiene che la batteria che troveremo su iPhone 16 Pro Max includerà celle ad alta densità, con "il vantaggio di offrire una maggiore durata della batteria a parità di dimensioni oppure la stessa durata con dimensioni inferiori."

Secondo l'analista, la casa di Cupertino sta utilizzando per la prima volta un involucro in acciaio inossidabile ai fini dell'efficienza termica, per evitare il surriscaldamento della batteria: una soluzione non efficace quanto l'alluminio, ma più robusta e meno soggetta alla corrosione.

Non è tutto: un involucro in acciaio renderebbe anche più semplice la rimozione della batteria, che rientra fra i requisiti dell'Unione Europea per quanto concerne la possibilità di sostituire le batterie dei telefoni cellulari in futuro.

Stando alle informazioni di Kuo, Sunway sarà uno dei principali fornitori di custodie in acciaio inossidabile per batterie. Laddove il design di iPhone 16 Pro Max dovesse rivelarsi efficiente, l'analista immagina che Apple adotterà la medesima soluzione anche sui successivi modelli a partire da iPhone 17.