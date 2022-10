Yomawari: Lost in the Dark, la recensione di una nuova avventura tra le ombre

Tempo fa vi offrimmo la recensione di Yomawari: The Long Night Collection , pacchetto di due titoli che allora (era il 2018) approdavano finalmente su Nintendo Switch, sempre per "festeggiare" Halloween. In questi giorni siamo invece tornati nello stesso universo narrativo dei precedenti episodi, ma con un nuovo capitolo slegato da questi ultimi, dunque perfetto per i vecchi fan, ma anche e soprattutto per i nuovi arrivati, i quali troveranno in Yomawari: Lost in the Dark un'esperienza fresca e anche arricchita da alcune meccaniche inedite. Quella che segue, quindi, è la recensione di Yomawari: Lost in the Dark . Ci siamo avventurati nell'oscurità su PlayStation 5, in modalità retrocompatibilità dato che il titolo è disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam.

Si avvicina il periodo più inquietante e tenebroso dell'anno e, per l'occasione, nel 2022 assistiamo anche al ritorno di una serie sì di nicchia, ma discretamente apprezzata dai fan: quella di Yomawari. Può anche darsi che non ne abbiate mai sentito parlare, ma basteranno poche immagini a togliervi il dubbio, dal momento che la direzione artistica del prodotto in questione - sviluppato da Nippon Ichi e pubblicato da NIS America - è davvero inconfondibile.

Trama: chi ha paura della maledizione?

Di angoscia, in Yomawari: Lost in the Dark, ne proverete in grande quantità

La trama di Yomawari: Lost in the Dark è allo stesso criptica e inquietante. Una protagonista senza nome si risveglia in un bosco stregato, dove si avverte una minaccia invisibile annidata in ogni angolo. È qui che incontra una ragazza che sostiene di conoscerla, ma senza al momento poter rivelare di più. Ciò che le viene detto è quanto segue: la protagonista è stata colpita da una misteriosa maledizione, e avrà di tempo solo fino all'alba per riuscire a infrangerla; viceversa, resterà intrappolata per sempre tra le ombre.

Da questo momento in poi il giocatore si risveglia in una cittadina giapponese senza nome, perfettamente identica a quella presente nei precedenti episodi della serie, e dovrà capire che cosa fare, come muoversi, come spezzare il maleficio prima che sia troppo tardi. Il primo obiettivo noto consiste nel raggiungere la propria abitazione, perché lei si è risvegliata nella scuola a qualche isolato di distanza. Da qui in poi sarà necessario recarsi in macro-aree specifiche del centro abitato, esplorarle da cima a fondo, e recuperare oggetti fondamentali per la progressione nella trama.

L'intera avventura, in effetti, consiste nel recupero di oggetti chiave legati ai ricordi della protagonista: questi ultimi avvieranno dei flashback, in modo tale che ad un certo punto l'intero evento sarà chiaro nelle sue linee fondamentali. Ma il valore principale della storia di Yomawari: Lost in the Dark - e questo soprattutto per i nuovi arrivati - consiste appunto nel suo essere sfuggente, misterioso e angosciante. Tutto sommato, comunque, la proposta di Nippon Ichi è davvero simile a quanto visto in passato negli altri capitoli della serie; anzi ci è sembrato che persino alcune aree del centro abitato fossero semplicemente "riciclate" da Night Alone e Midnight Shadows. I veterani, dunque, avranno sempre un senso di vaga familiarità, non solo con le atmosfere, ma con gli stessi luoghi in cui si svolge l'avventura.