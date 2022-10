Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di ottobre 2022

Come era stato annunciato tempo fa, i Games with Gold di ottobre 2022 segnano una svolta storica nel servizio di lungo corso da parte di Microsoft, con la rimozione dei giochi in retrocompatibilità e dunque l'offerta è adesso limitata ai soli titoli della generazione Xbox One, ovviamente giocabili anche su Xbox Series X|S. Quando la compagnia ha annunciato che non avrebbe più offerto i giochi per Xbox 360 e per la vecchia Xbox attraverso l'iniziativa in questione, l'interrogativo diffuso era cosa avrebbe sostituito i due titoli mensili che sarebbero stati rimossi e la risposta è infine arrivata: un bel niente. L'offerta dei Games with Gold si riduce dunque a due soli titoli mensili gratuiti per gli abbonati al servizio, rendendo se possibile ancora meno significativa questa iniziativa, sebbene almeno i due giochi offerti siano comunque piuttosto interessanti (benché poco recenti).

È chiaro da tempo come la considerazione di Microsoft per l'antico Xbox Live Gold sia ormai molto bassa, con la volontà di spostare completamente l'attenzione verso Xbox Game Pass, ma forse questo è il punto in cui ha raggiunto il minimo. Anche dal punto di vista del valore monetario dell'offerta, cosa su cui la compagnia ha sempre fatto leva nella presentazione dei titoli distribuiti gratuitamente con Games with Gold, questa riduzione è una ritirata significativa. Restiamo in attesa di vedere gli sviluppi della situazione, se i titoli siano destinati ad aumentare o se il valore dei singoli possa rialzarsi con il tempo, ma i segnali non sono incoraggianti in questo senso. In ogni caso, facciamo la panoramica (ridotta) di quel che passa il convento in questo mese di ottobre, visto che alla fine i due titoli in questione sono anche piuttosto interessanti.