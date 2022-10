NVIDIA GeForce RTX 3000: schede video in forte sconto a marchio Zotac

Continuano le offerte di Zotac Gaming attraverso il rivenditore italiano Next. I videogiocatori possono sfruttare un'interessantissima lista di sconti a tema GPU Nvidia GeForce RTX 3000, con ottimi prezzi per aggiornare i propri PC da gaming.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo, ma vogliamo consigliarvi noi per primi alcuni dei prodotti più interessanti disponibili in questo momento nella selezione di Zotac Gaming.

Partiamo con la Scheda Grafica Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR da 8 GB GDRR6. Questo modello misura 141.3 mm in altezza, 41.5 mm in larghezza e 231.9 mm in profondità. Permette di giocare a una risoluzione massima pari a 7680 x 4320 Pixel e propone una velocità di clock boost di 1.725 MHz. La tecnologia di raffreddamento a due ventole è Zotac IceStorm 2.0. Dispone di una uscita HDMI e tre DisplayPorts. Questa GPU è disponibile a questo indirizzo con 150€ di sconto, ovvero un risparmio del 19%.

Il secondo prodotto che vi consigliamo è invece la scheda grafica di livello successivo, la Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC da 12 GB GDDR6X con un'interfaccia di memoria a 384 bit. Dispone di tecnologia IceStorm 2.0, che permette alle ventole di operare fuori sincrono con le necessità di dissipazione della scheda grafica, mantenendo la scheda fresca durante le più lunghe sessioni di gioco. Presenta una porta HDMI e tre DisplayPort. Questa GPU è disponibile a questo indirizzo con un notevole sconto di 370€, ovvero del 28%.

GeForce RTX 3080 Trinity OC da 12 GB

Vi segnaliamo anche che la promozione di Zotac Gaming è disponibile solo fino al 20 ottobre 2022. Come sempre, è possibile che il numero di unità vada esaurito prima della fine delle offerte, quindi se siete interessati vi consigliamo di non indugiare troppo per non rischiare di perdere questi interessanti sconti.

Sono prezzi incredibili e un'ottima occasione per far salire di livello i vostri computer da gaming e prepararvi in questo modo alla stagione videoludica autunnale e invernale, sempre densa di uscita.