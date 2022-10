Persona 5 Royal: un trailer con gameplay della versione Nintendo Switch

Il canale YouTube ufficiale di Nintendo ha pubblicato un trailer di Persona 5 Royal che mostra alcune sequenze cinematiche e di gameplay della versione Nintendo Switch. Potrete visualizzare il filmato nel player in testa alla notizia.

La versione Nintendo Switch di Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 21 ottobre. Lo stesso giorno il gioco debutterà anche su PS5, PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft.

Per chi non lo conoscesse, Persona 5 è un JRPG con elementi social che ci mette nei panni dei leggendari Ladri Fantasma: un gruppo di giovani dotati della capacità di entrare nelle menti delle persone e affrontare i loro lati più oscuri.

L'edizione Royal fondamentalmente è una versione ampliata dell'originale uscito in Europa nel 2017 su PS3 e PS4. Nello specifico include nuovi contenuti, personaggi, finali, ottimizzazioni lato gameplay e l'introduzione della localizzazione in lingua italiana, assente in precedenza.

Rimanendo in tema, oggi Atlus ha annunciato e svelato i primi dettagli del gioco di carte ufficiale di Persona 5 in collaborazione con Pandasaurus Games, che debutterà ad ottobre del prossimo anno.