Persona 5: Atlus annuncia il gioco di carte ufficiale, ecco i primi dettagli

Con il debutto di Persona 5 Royal su PC, Switch, Xbox e PS5 ormai alle porte, poche ore fa Atlus ha annunciato di aver unito le forze con Pandasaurus Games per creare il gioco di carte ufficiale basato sul quinto capitolo della saga, con data di lancio prevista per il 21 ottobre 2023.

Stando ai primi dettagli condivisi dalle due compagnie, il card game di Persona 5 sarà realizzato da Emerson Matsuuchi (autore di Century: Eastern Wonders e Foundations of Rome) e sarà un gioco cooperativo basato sulla strategia in cui vestiremo i panni dei Phantom Thieves.

"I giocatori assumeranno i ruoli dei loro Phantom Thieves preferiti e combatteranno per cambiare il mondo in questo gioco di strategia cooperativo basato su carte", ha detto Matsuuchi.

Persona 5

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma senza dubbio si tratta di un progetto che susciterà l'interesse di molti fan di Persona 5.

Persona 5 Royal invece sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e Nintendo Switch. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Rispetto all'originale, l'edizione Royal presenta i sottotitoli in italiano, nuovi personaggi, contenuti e un gameplay ottimizzato, come spiegato nella nostra recensione.