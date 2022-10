Amazon Prime Gaming: La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra disponibile gratis per gli abbonati

Da oggi gli abbonati ad Amazon Prime Gaming possono riscattare gratis anche La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra. Già si sapeva che il gioco di Monolith Productions sarebbe stato aggiunto all'offerta del mese, ma non era stato reso disponibile con la prima tornata di titoli.

Da notare che la versione offerta è quella base, che non comprende quindi tutti i DLC del gioco (da acquistare a parte, nel caso in cui si sia interessati). Per ottenere il gioco basta andare sulla pagina principale di Amazon Prime Gaming, quindi cercarlo e cliccare sul pulsante viola "Riscatta". Si accederà alla pagina del gioco, dove verrà fornita una chiave per sbloccare La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra su GOG.

Per riscattare il codice su GOG, basta andare sulla homepage del negozio e, dopo aver fatto il login, passare il mouse sulla propria immagine del profilo in alto. Quindi bisogna cliccare sull'opzione "Reedem a code" nel menù a tendina che apparirà. Ora bisogna inserire il codice nel campo vuoto, cliccare sul pulsante di riscatto e il gioco è fatto, con anche la rima baciata.

Per il resto vi ricordiamo che su Amazon Prime Gaming sono anche disponibili gli altri giochi di ottobre 2022, che sono: