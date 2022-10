Final Fantasy: 173 milioni di copie vendute, Dragon Quest a 85 milioni e altri numeri da Square Enix

Square Enix ha aggiornato i numeri delle sue serie best seller all'interno dei dati finanziari relativi all'anno fiscale 2022, comunicando che Final Fantasy è arrivato a 173 milioni di copie vendute, mentre Dragon Quest è a 85 milioni, ma non solo.

Tra i dati finanziari relativi all'anno fiscale 2022, che è terminato alla fine di marzo, ci sono anche i dati di vendita aggiornati delle principali serie Square Enix, tra le quali ovviamente dominano gli RPG nipponici della casa, veri e propri simboli del publisher in questione.

Final Fantasy ha raggiunto complessivamente 173 milioni di copie vendute in tutta la sua storia, che è in effetti molto lunga: il primo capitolo è datato 1987, dunque si celebra quest'anno il 35° anniversario di quello che è diventato a tutti gli effetti l'emblema dei JRPG classici.

Final Fantasy XVI, un panorama dal nuovo capitolo

Proprio questo è chiamato a cambiamenti importanti nel prossimo futuro, considerando che Final Fantasy XVI è destinato a cambiare molte cose e proporsi come un approccio innovativo alla serie, ma con un occhio di riguardo a certi elementi tradizionali come la narrazione poderosa.

Da parte sua, Dragon Quest risponde con 85 milioni di copie vendute nella sua storia, anche questa iniziata 35 anni fa. Nel complesso, i capitoli principali della serie sono meno di quelli di Final Fantasy, considerando che l'ultimo uscito è Dragon Quest XI, mentre siamo in attesa di informazioni sul nuovissimo Dragon Quest XII: The Flames of Fate di cui si sa ancora ben poco, ma che sarà destinato ad evolvere un marchio storico per il panorama videoludico giapponese.

Decisamente staccato dalle altre due serie, Kingdom Hearts è arrivato a 36 milioni di copie in totale, per quanto riguarda unità fisiche e digitali. La serie che mette insieme personaggi Square Enix con icone Disney è diventata un culto, ma a quanto pare è ben distante dai risultati degli altri franchise della compagnia. Anche di questa si attende il nuovo capitolo, quel Kingdom Hearts IV che abbiamo solo intravisto, finora.