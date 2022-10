Henry Cavill svela come hanno fatto a girare la scena di Superman in segreto

Come sappiamo Henry Cavill ha ripreso il ruolo di Superman, non solo come comparsa in Black Adam, ma continuerà a vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio nei nuovi progetti DC. Cavill ha ora rivelato come hanno girato la sua scena del film che ovviamente doveva rimanere segreta. La scena è stata girata nel settembre 2022, poche settimane prima della prima del film.

"È una di quelle cose che abbiamo girato in segreto nel Regno Unito, e tutti hanno incredibilmente mantenuto il silenzio", ha rivelato Cavill nella puntata di venerdì di Live With Kelly & Ryan. "Eravamo in uno studio, quindi era tutto chiuso. Nessuno poteva entrare".

Ha continuato dicendo che ci sono voluti anni perché questo accadesse e che era pronto a mettersi da parte quando finalmente è successo. "Nel corso di molti anni di conversazione, si è arrivati a un punto in cui hanno detto: 'Bene, ok, abbiamo il via libera per questa cosa', quindi mi sono infilato la tuta e sono venuto a lavorare".

Cavill è Superman da molti anni oramai

Ha anche svelato che esiste una versione in cui Superman si vede solo dalle spalle in giù, nel caso in cui non fossero riusciti a ottenere l'approvazione per mettere nel film il volto di Cavill.

Far tornare Cavill nei panni di Superman è stata sicuramente una sfida: Dwayne Johnson ha raccontato di aver continuato a ricevere "no" nel corso degli anni dall'ex capo della DC Films Walter Hamada.

"Abbiamo lottato per anni per riportarti indietro", ha detto Johnson in un post su Instagram a proposito del ritorno di Cavill come Superman. "Ci hanno sempre detto di no. Ma per [i produttori] Dany Garcia, Hiram Garcia e me 'no' non è mai stata un'opzione. Non possiamo costruire in modo intelligente e strategico il nostro Universo DC senza il più grande supereroe di tutti i tempi. Perché per noi i fan verranno sempre prima di tutto".

Secondo quanto riportato da Forbes, Johnson avrebbe scavalcato Hamada, ottenendo l'approvazione dei dirigenti della Warner Bros.