PlayStation: Naughty Dog e un nuovo team sviluppano un gioco da una serie "molto amata"

Sembra che Naughty Dog e un nuovo team interno ai PlayStation Studios stiano sviluppando in collaborazione il nuovo gioco di una serie "molto amata", in base alla descrizione contenuta in un annuncio di lavoro che potrebbe fare riferimento al nuovo capitolo di un franchise noto all'interno di quelli PlayStation.

Avevamo visto già che PlayStation sta creando un nuovo studio di sviluppo con Visual Arts Group e Naughty Dog e proprio da questo team, che sembra abbia base nella zona di Santa Monica, potrebbe emergere un ritorno interessante per i fan PlayStation. In questo caso si fa riferimento a un altro annuncio di lavoro per un Game Design Intern, dal quale si possono carpire altri vaghi dettagli.

"Attualmente stiamo sviluppando in collaborazione un fantastico nuovo progetto con Naughty Dog su un franchise molto amato", si legge nell'annuncio pubblicato da questo nuovo team nell'area di Santa Monica, che pare essere lo studio costruito insieme a Visual Arts Service Group.

Considerando che quest'ultimo ha già collaborato in precedenza con Naughty Dog alla serie Uncharted, i sospetti ricadono principalmente su questo. L'anno scorso, un report di Bloomberg aveva anche riferito chiaramente che Visual Arts aveva intenzione di creare un remake del primo Uncharted, ma che il progetto era stato considerato troppo dispendioso in termini economici e di risorse di lavoro.

Gli sforzi vennero dunque spostati sul remake The Last of Us Parte I, che è uscito quest'anno. Avendo archiviato quest'ultimo, non è escluso che il team possa ora ripensare ad Uncharted, anche perché corrisponderebbe alla descrizione di un franchise particolarmente amato da parte di Sony PlayStation e che abbia a che fare con Naughty Dog. Attendiamo dunque ulteriori informazioni al riguardo.