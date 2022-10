F1 Manager 2022: supporto terminato a due mesi dal lancio, i giocatori sono infuriati

Gli sviluppatori di Frontier hanno annunciato che il supporto post-lancio di F1 Manager 2022 terminerà con il lancio della prossima patch, dunque a soli due mesi dal lancio del gioco su PC e console, con lo studio che concentrerà i propri sforzi "completamente su nuovi progetti".

La decisione è stata presa, stando quanto comunicato dallo studio, per "assicurare che i prossimi progetti legati al brand F1 Manager realizzino il loro potenziale". Come sappiamo Frontier ha ottenuto una licenza per realizzare 4 giochi manageriali basati sulla Formula 1.

Un obiettivo sensato in condizioni normali, ovvero dopo un supporto duraturo e completo, ma nel caso di F1 Manager 2022 parliamo di un gioco pubblicato alla fine di agosto e tuttora afflitto da numerosi bug e meccaniche di gameplay da rivedere, come è possibile notare anche dalle recensioni su Steam del gioco.

"Il prossimo aggiornamento per F1 Manager 2022 sarà l'ultimo update significativo in risposta ai feedback dei giocatori o le modifiche e le aggiunte suggerite", recita il post su Reddit di Frontier.

"Qualsiasi altro aggiornamento che seguirà sarà una patch minore che non apporterà modifiche significative al gameplay. Per garantire che i prossimi progetti di F1 Manager realizzino il loro potenziale e soddisfino le aspettative sia del nostro team che della community, l'attenzione del team di sviluppo deve spostarsi completamente su progetti successivi a F1 Manager 2022, dopo questo imminente aggiornamento."

Come era prevedibile i giocatori non hanno accolto di buon grado la notizia e stanno criticando aspramente l'operato del team di Frontier sui social e nel subreddit ufficiale di F1 Manager 2022. Molti utenti affermano che non acquisteranno il prossimo gioco della serie, mentre altri stanno già provando a ottenere un rimborso dalla loro piattaforma di riferimento.

F1 Manager 2022 è uscito su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S il 25 agosto. Nella nostra recensione del manageriale di Frontier affermiamo:

"Erano alte le aspettative sul nuovo gestionale della F1, ma sono state rispettate solo in parte. F1 Manager 2022 è una buona base di partenza su cui lavorare (lo sviluppatore ha acquisito una licenza quadriennale), ma ancora decisamente acerbo di contenuti, soprattutto per quanto riguarda la parte più strettamente manageriale."