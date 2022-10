Bayonetta scarseggia nel Regno Unito e in Europa, Nintendo si scusa ufficialmente

Le copie fisiche di Bayonetta 1 scarseggiano enormemente nel Regno Unito e in altre parti dell'Europa. Ora, Nintendo UK si è scusata della cosa con un tweet dedicato.

Il messaggio su Twitter recita: "Ci scusiamo per non aver potuto soddisfare la richiesta dell'edizione fisica del primo gioco di Bayonetta recentemente. Ripristineremo le scorte dell'edizione fisica del primo gioco di Bayonetta nel corso dell'anno, su My Nintendo Store."

Nel tweet è presente anche un link che porta alla pagina di registrazione per ricevere aggiornamenti sulla quantità di scorte di Bayonetta 1.

Negli Stati Uniti d'America le scorte non scarseggiano e sono disponibili presso diversi rivenditori. Chiaramente si tratta di un problema unicamente regionale. Non è inoltre la prima volta che My Nintendo Store ha avuto problemi di scorte con i giochi: nel caso di Xenoblade Chronicles 3 ci sono stati problemi di accesso, con le code virtuali che non funzionavano e vari crash.

L'accesso ad esclusive Nintendo tramite il My Nintedo Store è chiaramente un vantaggio per la compagnia di Kyoto, per quanto venga fatto solo di rado e solo in certe regioni a seconda del gioco, ma chiaramente rende tutto più complicato per i videogiocatori.

Diteci, siete interessati a giocare al primo Bayonetta su Nintendo Switch?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Bayonetta 3.