My Dress-Up Darling: il cosplay di Marin in costume di danaduhpanda rende il mondo un posto migliore

Torna Marin, la protagonista della serie giapponese My Dress-Up Darling, in un cosplay di eccezionale qualità realizzato da danaduhpanda. La nostra ha deciso di rendere il mondo un posto migliore dando vita alla versione in costume da bagno del personaggio, tanto cara ai fan.

Il costume è quello tipico indossato da Marin, quindi nero con il motivo floreale giallo. La cosplayer, non contenta, ha anche riprodotto in modo impeccabile la pettinatura, prodigandosi in un vivace balletto per farci ammirare la sua opera nella sua interezza, conscia che Memo Remigi approverebbe (si scherza eh).

Marin Kitagawa è una ragazza di scuola superiore appassionata di cosplay, che un giorno decide di realizzarne di suoi con l'aiuto di Wakana Gojo, quello che diventerà il suo più grande amico. È molto amata nella sua classe, è stravagante, incasinata, matura e infantile allo stesso tempo.

Nella serie viene presentata anche come una grande otaku appassionata di anime e di videogiochi per adulti. Per lei il cosplay è un modo per dimostrare la sua devozione ai personaggi che ama.