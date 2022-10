Cosa giocherete questo weekend, con ponte di Halloween annesso?

Cosa giocherete questo weekend? Siamo in uno dei periodi più caldi dell'anno in fatto di uscite videoludiche, quindi capita a fagiolo il ponte della festa di Ognissanti, o di Halloween per i moderni, che prolungherà il weekend di due giorni. Chiedervi con cosa passerete il tempo libero è quindi meno banale di quel che sembra.

In effetti di cose da giocare ce ne sono davvero tante, quindi bando alle ciance e vediamo un po' cosa offre il mercato. Nonostante ci siano titoli più grossi in giro, il primo a cui potreste dedicarvi è un piccolo indie italiano. Stiamo parlando di Saturnalia di Santa Ragione che vale il vostro tempo per diversi motivi, il primo dei quali è la qualità, davvero ottima come potete leggere nella nostra recensione. Il secondo è il fatto che potete ottenerlo gratis da Epic Games Store. La terza è che, visto il periodo, un nuovo horror proprio male non fa.

Rimanendo in tema di zucche e streghe, questa è stata la settimana di Bayonetta 3, altro titolo che ci è piaciuto assai, come potete leggere dalla nostra recensione. Il ritorno dell'amatissima strega è stato di quelli dirompenti, tanto da farci benedire l'esistenza di Nintendo Switch.

Se non possedete la console ibrida di Nintendo, ma avete comunque voglia di un action a base di streghe e vampiri, potete prendere in considerazione Vampire Survivors. Certo, parliamo di un gioco molto particolare: un piccolo indie, per adesso disponibile solo su PC, capace letteralmente di incatenare allo schermo, come vi abbiamo ben raccontato. Attenti perché può diventare una presenza fissa sul vostro SSD.

Il PC in generale ha visto la pubblicazione davvero di tantissimi titoli in questi ultimi giorni, tra multipiattaforma ed esclusivi. Ad esempio perché non gettarvi a capofitto in Victoria 3, il nuovo strategico di Paradox Interactive? Certo, si tratta di uno strategico molto complesso, ma che può regalare davvero tante soddisfazioni, come detto nella nostra recensione.

Sempre su PC è stato Pubblicato Sackboy: Una grande avventura, platform pubblicato da PlayStation di buona qualità, che già aveva convinto su PS4 e PS5. Non dimentichiamoci anche del titolo più atteso di questo caldo finale di ottobre: Call of Duty: Modern Warfare II, che già sta facendo registrare sfaceli per numero di giocatori attivi online.

Pensavate che fosse finita? Invece vi siete sbagliati, perché c'è almeno un altro gioco da segnalare: Resident Evil Village, che è stato appena arricchito con il DLC Shadows of Rose e vari extra. Potevamo non recensirlo? Se vi interessa concluderne l'esperienza, questo è il momento giusto per farlo!