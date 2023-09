Assassin's Creed Mirage Launch Edition: prenotazione Amazon disponibile, ricordiamo prezzo e data

Tramite Amazon è disponibile la prenotazione di Assassin's Creed Mirage Launch Edition (che è esclusiva per Amazon). Il prezzo è 49.99e e la data di uscita è il 5 ottobre 2023. Sono disponili in versione PS4, PS5 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimi garantito, nel caso vi sia uno sconto questo verrà applicato al vostro ordine in automatico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Assassin's Creed Mirage Launch Edition include il gioco, tre litografie e la mappa di Bagdad, ambientazione del gioco. Questo capitolo abbandona la struttura da GDR a mondo aperto della più recente trilogia e propone un gioco più vicino ai classici capitoli della saga. Avremo una mappa di dimensioni minori, focalizzata soprattutto sulla città Bagdad e il gameplay rimetterà al centro la furtività. Potremo anche esplorare Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo.