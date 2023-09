Like a Dragon Gaiden vedrà il ritorno di un personaggio di Judgment

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vedrà il ritorno di un personaggio ben noto ai fan della serie spin-off Judgment, Masaharu Kaito: a quanto pare l'ex Yakuza sarà al centro di una delle missioni secondarie del gioco.

Protagonista qualche tempo fa dell'espansione The Kaito Files, il grande amico di Takayuki Yagami entrerà in qualche modo in contatto con Kazuma Kiryu, ma sembra proprio che il suo non sarà l'unico easter egg di Like a Dragon Gaiden.

C'è infatti la sensazione che gli sviluppatori del Ryu Ga Gotoku Studio abbiano voluto inserire nell'avventura "segreta" di Kiryu diversi volti noti agli appassionati della saga di Yakuza, come ad esempio la hostess di mezza età Etsuko.