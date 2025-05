Naughty Dog avrebbe cancellato un gioco single player di recente, ma un altro misterioso sarebbe in sviluppo

Il noto insider Daniel Richtman sulla propria pagina Patreon ha condiviso nuove informazioni su Naughty Dog, riferendo che il team avrebbe recentemente cancellato un gioco single player, ma ne avrebbe un altro non annunciato attualmente in sviluppo, oltre ovviamente a Intergalactic: The Heretic Prophet.

Dopo la cancellazione di The Last of Us Online, secondo la fonte in questione, Naughty Dog avrebbe avviato lo sviluppo di un gioco single player che non era stato reso noto, con il progetto affidato Vinit Agarwal come director, lo stesso che era responsabile del gioco multiplayer di The Last of Us.

Agarwal è stato designer anche di Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta e The Last of Us Parte II, dunque si tratta di un veterano di Naughty Dog con esperienza sulle serie principali più recenti del team, ma pare che anche il nuovo progetto non sia andato a buon fine.