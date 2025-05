Cosa giocherete questo weekend? MotoGP 25, Despelote o ancora Clair Obscur e Oblivion Remastered?

Ci avviciniamo a grandi passi verso l'estate con il clima che sta emergendo in questi giorni, ma nonostante i ponti e le belle giornate la nostra domanda resta invariata nei secoli: cosa giocherete questo weekend?

Le scelte non mancano, sebbene derivino soprattutto dalle settimane passate, considerando che questa è stata decisamente più leggera rispetto al periodo direttamente precedente. Se si guarda alle nuove uscite settimanali, in effetti, non ci siamo trovati di fronte a un periodo particolarmente affollato, ma considerando i lanci di peso di qualche giorno fa c'è da esserne grati, soprattutto per i portafogli.

Se non altro, qualche giorno di vacanza in più potrebbe essere stato l'ideale per potersi dedicare allo sfoltimento del backlog, che comunque rimane probabilmente un'entità consistente per molti giocatori in questo periodo.