Kindle Unlimited offre un paio di promozioni su Amazon Italia: gratis oppure con uno sconto notevole

Kindle Unlimitedè ancora una volta in sconto su Amazon Italia. Il servizio si trova, al momento della scrittura, in promozione: ci sono due versioni che potete utilizzare; i classici 30 giorni gratuiti oppure 60 giorni a 0,99€ al mese, con praticamente uno sconto del 90%. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Bisogna precisare che la promozione del due mesi a 0,99€ non è disponibile per tutti e non è possibile sapere se è accessibile per noi se non andiamo sulla pagina di Amazon: la cosa più facile quindi è raggiungere con il link indicato la pagina di Kindle Unlimited e vedere se appare la promozione. Poco sotto vedete in che modo deve apparire la pagina per capire se la promozione di Kindle Unlimited è effettivamente disponibile per il proprio account.