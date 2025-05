I voti di F1 25 premiano il gioco di guida prodotto da EA Sports?

EA Sports F1 25: la recensione del gioco ufficiale che prova a fare tutto, ma non brilla in nulla

In effetti la sensazione espressa negli articoli più critici è quella di un gioco che aggiunge alcuni importanti contenuti, come la modalità Braking Point e le novità della Carriera Scuderia, ma senza rivoluzionare un impianto ormai collaudato.

Finalmente current gen

Mentre Codemasters pensa alla possibilità di portare F1 25 e i prossimi giochi anche su Nintendo Switch 2, bisogna sottolineare come l'edizione di quest'anno abbandoni finalmente le piattaforme di precedente generazione per concentrarsi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta tuttavia di un cambiamento in divenire, che per ora non ha prodotto una vera e propria rivoluzione estetica se non su PC, grazie al supporto per il path tracing.