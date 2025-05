F1 25 e i prossimi giochi arriveranno su Nintendo Switch 2? Codemasters ci sta pensando

Nintendo Switch 2 rappresenta una balzo tecnologico importante rispetto alla precedente console della grande N e la potenza maggiore sembrerebbe aver convinto molti studi e publisher di terze parti a realizzare delle conversioni ad hoc dei loro giochi.

Oltre a Cyberpunk 2077, Star Wars Outlast e molti altri, forse alla lista potrebbe aggiungersi anche F1 25 e/o i prossimi giochi della serie. Infatti, a quanto pare Codemasters sta valutando questa possibilità, per quanto non ha nulla di ufficiale da annunciare, almeno per il momento.