Il gameplay di Digimon Story: Time Stranger è stato mostrato per la prima volta

Come sappiamo, la trama di Digimon Story: Time Stranger ruoterà attorno ai viaggi temporali , com'era facile immaginare, e si svolgerà fra il Giappone moderno e il mondo digitale di Iliad.

Bandai Namco e Media.Vision hanno pubblicato nelle scorse ore un video che mostra per la prima volta il gameplay di Digimon Story: Time Stranger , il nuovo capitolo della serie che farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno.

Un'avventura che si preannuncia appassionante

Annunciato con un trailer durante lo State of Play dello scorso febbraio, Digimon Story: Time Stranger promette di coinvolgerci in un'avventura appassionante, capace di sfruttare al meglio la ricca e celebre lore dei Digimon per raccontarci una storia inedita e affascinante.

Al comando di un agente dell'organizzazione ADAMAS, ci ritroveremo infatti proiettati nel passato e avremo il compito di cambiare il corso degli eventi per evitare il verificarsi di un disastro che minaccia sia il mondo reale che quello digitale.

Come si vede anche nel video di oggi, fra gli scenari di Digimon Story: Time Stranger troveremo zone famose come Shinjuku e Akihabara, a Tokyo, ma anche ambientazioni misteriose come Central Town, la metropoli digitale abitata da tanti Digimon differenti.