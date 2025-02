Nintendo Switch 2 è in vendita per soli €40.000 sul mercato nero, un affare da non perdere

Secondo quanto condiviso tramite il subreddit di Nintendo Switch 2, il dispositivo è venduto a circa 40.000 euro (arrotondando in eccesso, ma chi li conta?). La fonte è un utente del forum Xiahongshu che lo scorso anno aveva condiviso l'aspetto della console in modo accurato, con tanto di dock di ricarica e di Joy-Con.

Nintendo Switch 2 è stata presentata in un trailer che ha mostrato l'aspetto e ha suggerito alcun funzioni, ma ancora non sappiamo molto sulla console in modo ufficiale. Pare però che vi sia qualcuno che ha già la console in mano. Precisamente, sul mercato nero cinese la piattaforma è in vendita a cifre enormi .

I dettagli di Nintendo Switch 2 sul mercato nero

Ovviamente un normale utente non ha motivo di investire 40.000 euro per una console che sarà disponibile in tempi tutto sommato brevi (non abbiamo una data di uscita, ma si suppone che la console sia pronta alla distribuzione quest'anno, magari tra pochi mesi).

Il vero obiettivo dell'utente che sta vendendo la console è convincere dei produttori di accessori a ottenere il dispositivo così da usarlo per la creazione di oggetti dedicati. Ovviamente sarebbe un grande vantaggio, perché significherebbe arrivare all'uscita della console con già vari accessori perfetti per Nintendo Switch 2 senza dover pagare la licenza e avere accordi con Nintendo.

Ovviamente non è detto che la fonte abbia effettivamente tra le mani in questo momento un Nintendo Switch 2. In ogni caso, noi normali giocatori avremo modo di sapere di più sulla console il 2 aprile. Nel frattempo, i brevetti sono un ottimo modo per capire che tipo di funzioni potrebbe avere: ad esempio Nintendo Switch 2 potrebbe essere usato anche sottosopra.