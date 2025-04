Il mouse Logitech G G305 Lightspeed è in forte sconto su Amazon: è tra i più consigliati della categoria

Le caratteristiche del mouse Logitech

Il Logitech G G305 Lightspeed è un mouse da gaming con sensore Gaming HERO con IPS 400 e fino a 12.000 DPI. Assicura una esperienza di gioco senza ritardi con una velocità di aggiornamento di 1 ms. Con una sola batteria AA potete usarlo per oltre 250 ore.

Pesa solo 99 grammi e questo vi permette di giocare o lavorare per ore e ore senza alcun affaticamento al polso. Si tratta di un mouse senza cavo, chiaramente. Con oltre 2.060 recensioni su Amazon, questo mouse Logitech ha un voto medio di 4,7 su 5: è uno dei prodotti preferiti per gli acquirenti in questa categoria ed è fortemente consigliato in sconto a questo prezzo.