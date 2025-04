Se vi piacciono i metroidvania, c'è l'Humble Bundle che fa per voi

Se siete appassionati di metroidvania e volete scoprire qualche nuovo titolo del genere, non andate via perché c'è l'Humble Bundle che fa per voi. Si chiama "Return to Metroidvania" e consente di portarsi a casa 8 titoli del genere per un prezzo di circa tredici euro. Si tratta di un vero affare, considerando anche che alcuni dei giochi inclusi sono davvero interessanti.