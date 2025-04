Steam mostrerà il supporto all'accessibilità dei giochi con un'icona

Steam ha introdotto una novità che sarà gradita a chi ha a cuore le questioni relative all' accessibilità . Nel caso, ora gli sviluppatori possono aggiungere alle pagine dei loro giochi un'icona che indica la presenza di funzioni di accessibilità, così da aiutare gli utenti che delle esigenze specifiche a trovarli più facilmente.

Importante del supporto all'accessibilità

Valve ha spiegato il motivo dell'aggiunta dell'icona in un post dedicato agli sviluppatori.

Schermata in cui gli sviluppatori possono descrivere le opzioni di accessibilità

"Abbiamo raccolto preziosi feedback dagli sviluppatori e dai giocatori con disabilità per offrire quella che speriamo sia un'esperienza più positiva su Steam per tutti, facilitando la ricerca di giochi che supportano le funzioni di accessibilità. Guidare gli sviluppatori nel processo di condivisione di questa informazione sui loro giochi è il primo passo."

Per aggiungere l'icona, gli sviluppatori dovranno compilare un questionario relativo alle funzioni di accessibilità, specificando la presenza o meno di:

Opzioni di gioco, come la difficoltà regolabile

Funzioni di accessibilità audio, inclusi controlli del volume personalizzati e menu di gioco narrati

Funzioni di accessibilità visiva, tra cui dimensioni del testo regolabili e alternative cromatiche

Opzioni di input, che includono chat con riconoscimento vocale (speech-to-text) e sintesi vocale (text-to-speech)

Le ricerche per funzioni di accessibilità

Le informazioni saranno quindi condivise con gli utenti. Per adesso Steam ha introdotto la novità per gli sviluppatori. Più avanti nel corso dell'anno anche i giocatori avranno accesso alle nuove informazioni, ottenendo la possibilità di fare ricerche nel negozio per funzioni di accessibilità.

Insomma, presto chi ha una specifica disabilità potrà comodamente scoprire tutti i giochi con funzioni pensate per supportarlo e migliorare la sua esperienza di gioco su Steam.