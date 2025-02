Xbox Game Pass perderà sette giochi il 15 febbraio, vediamo quali

Xbox Game Pass perderà sette giochi il 15 febbraio, dunque se c'è qualche titolo in questa selezione che state portando avanti o che vorreste assolutamente provare, avete ancora un paio di settimane di tempo prima che sia troppo tardi.

La lista dei giochi che lasceranno il catalogo il 15 febbraio è la seguente:

A Little to the Left (PC/Console)

Bloodstained: Ritual of the Night (PC/Console)

EA Sports UFC 3 (Console)

Return to Grace (PC/Console)

Tales of Arise (PC/Console)

Indivisible (PC/Console)

Merge & Blade (PC/Console)

Nell'elenco spicca Bloodstained: Ritual of the Night, l'ultimo metroidvania creato da Koji Igarashi, uno degli autori fondamentali della serie Castlevania: un'avventura dai tratti inevitabilmente gotici in cui controlliamo Miriam, una combattente afflitta da una maledizione che sta trasformando il suo corpo in cristallo.

Per salvarsi e al contempo sventare una minaccia per il mondo intero, la ragazza decide di raggiungere il castello della persona che ha lanciato la maledizione e affrontare le sue orde infernali grazie a un set di armi devastanti e ad abilità sempre più potenti che sarà possibile sbloccare nel corso della campagna.