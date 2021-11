Bandai Namco apre il primo Temporary Store a Milano, giusto in tempo per Natale

Bandai Namco Entertainement e Bandai Spirits inaugurano il primo Temporary Store a Milano, che offrirà una full immersion dei i prodotti esclusivi dell'azienda giapponesi fino alla Vigilia di Natale.

Il negozio è situato in Ripa di Porta Ticinese 61 e sarà aperto dall'1 dicembre fino al 24 dicembre, sette giorni su sette, dalle 11:00 alle 20:00. Lo store, completamente a tema Bandai Namco, includerà una valanga di prodotti, con offerte e sconti esclusivi su videogiochi e figure collezionabili, ma non mancheranno anche postazioni di gioco e la statua di Elden Ring di Malenia, già apprezzata dai visitatori del Lucca Comics & Games.

Nel Temporary Store di Bandai Namco ci sarà anche la stupenda statua di Elden Ring del Lucca Comics & Games

Leggiamo insieme i dettagli del comunicato stampa di Bandai Namco:

Il negozio è pensato come un percorso esperienziale che guiderà i clienti e i visitatori attraverso il mondo di Bandai Namco a trecentosessanta gradi, toccando gran parte delle sue anime, e permetterà di rientrare in contatto con l'azienda, dopo tutto questo tempo. Inoltre la sua tematizzazione natalizia sarà perfetta anche per chi si lascia incantare da QUEL periodo dell'anno! Il Temporary Store - unico nel suo genere - sarà diviso in 4 aree:

Nella prima sala espositiva, sarà possibile osservare le nuove uscite di Bandai Namco Entertainment su un grande monitor, consultare il catalogo digitale dei giochi, registrarsi al loyalty program EP!C Rewards Club per ottenere tanti vantaggi legati ai prodotti, osservare il merchandise di Pac-Man disponibile poi in cassa. Nella stessa sala Bandai Spirits avrà in esposizione alcune anteprime Banpresto e le migliori figure di Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e altro ancora!

La seconda sala sarà quella dove impazzerà l'Ichiban Kuji, un instant win che mette in palio oggetti introvabili ed esclusivi - dando sempre la garanzia di ricevere un oggetto raro! Giocare è semplicissimo, basta acquistare il biglietto e poi controllare a quale prodotto corrisponde. Oltre ai classici set Ichiban Kuji (saranno disponibili per Demon Slayer, One Piece e Dragon Ball) ci saranno ben 3 esclusivi set Amusement Ichiban Kuji, che contengono solo figures! Questi set pensati e prodotti solo per eventi saranno di One Piece, My Hero Academia e Dragon Ball!

Proseguendo nel percorso, si entrerà in una sala particolarmente ricca di contenuti: i distributori di gashapon con ben 11 set di serie diverse, l'area videogiochi con 4 postazioni dove provare, su console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X), i maggiori successi e i titoli più iconici, come Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear -Strive-, Little Nightmares II, e infine LEI, la statua di Malenia, che, dopo aver fatto la sua apparizione avvolta nel mistero al Lucca Comics and Games, torna per essere ammirata, studiata e fotografata da tutte le angolazioni possibili. Un'occasione unica per i fan di Elden Ring!

L'ultima sala è quella dove finalmente dedicarsi, dopo l'abbuffata di informazioni e sorprese, allo shopping più sfrenato, approfittando delle tante offerte esclusive che saranno a disposizione dei fan! Sconti su videogiochi, figure collezionabili, gadget esclusivi (fino a esaurimento scorte) per ogni acquisto, promozioni speciali e la gentilezza del nostro staff renderanno l'esperienza unica nel suo genere!