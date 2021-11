Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, un video con la storia completa

La storia completa degli eventi che hanno legato Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone è stata raccolta in un unico video da Activision, che lo ha pubblicato alla stregua di un vero e proprio film.

In attesa della Stagione 1 di Call of Duty: Vanguard, i fan della serie possono dunque gustarsi un recap di quanto avvenuto finora, in questo caso con un lungo filmato di stampo cinematografico doppiato in italiano.

Le sequenze riprendono i trailer che hanno segnato il debutto e la conclusione di ognuna delle sei stagioni che ci hanno accompagnato fin dal lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War (la recensione), seguendo le gesta del malvagio Stitch.

È infatti lui la mente dietro le devastanti esplosioni che hanno catapultato Verdansk nel passato, aprendo dei varchi temporali che hanno dato modo ai giocatori affacciarsi sugli eventi della seconda guerra mondiale.

Completato il recap, magari andate a dare un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Vanguard per rimettervi completamente in pari con la cronologia del franchise Activision.