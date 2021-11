Mario Golf: Super Rush, l’update finale aggiunge personaggi, campi e modalità

Da ora è disponibile su Nintendo Switch l'update finale di Mario Golf: Super Rush, che conclude sostanzialmente il supporto post-lancio gratuito del gioco. Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo e che include nuovi personaggi, campi e modalità.

La versione 4.0.0 introduce Tipo Timido e Torcibruco come nuovi golfisti, portando così il già ricco e variegato roster di Mario Golf: Super Rush ad avere ben 22 personaggi disponibili. Torcibruco, grazie al suo lungo corpo, può spedire la pallina molto lontano. Inoltre se si arrabbia aumenta ulteriormente la portata dei suoi colpi. Tipo Timido dal canto suo può fare affidamento sui Tipi Timidotteri che lo faranno volare a mezz'aria.

Non mancano poi nuovi campi da gioco, nello specifico l'Altopiano dei Gusci e le Cime Stellari. Il primo presenta buche par 3 e due versioni. Le Cime Stellari invece sono un vero e proprio omaggio ai personaggi dell'universo del baffuto idraulico, dato che le varie zone hanno le fattezze di Mario, Yoshi e molti altri ancora.

Per finire, sono state introdotte due modalità. La prima si chiama Target Golf, in cui i giocatori dovranno colpire un bersaglio in continuo movimento. In One-On, One-Putt, invece, è una sfida in solitaria dove sarà necessario completare ogni buca con al massimo due colpi.