Sega festeggia i trent'anni di Sonic con un concerto virtuale con Steve Aoki

Come parte dei festeggiamenti per il 30° anniverario di Sonic the Hedgehog, Sega ha annunciato un concerto virtuale in collaborazione con il DJ e produttore di fama mondiale Steve Aoki. L'evento si svolgerà martedì 30 novembre, in occasione del compleanno dell'artista.

Stando ai dettagli riportati da Sega, il concerto è ambientato nell'universo di Sonic ricreato digitalmente per l'occasione e ha l'obiettivo di trasportare il pubblico in ambientazioni iconiche come Green Hill Zone, Chemical Plant e molte altre ancora, per scatenarsi al ritmo delle loro musiche di Sonic the Hedgehog preferite. L'esibizione durerà 60 minuti e includerà brani originali di Steve Aoki, oltre a versioni remixate dall'artista dei brani di Sonic amati dai fan dell'era 16-bt.

Potrete sintonizzarvi e assistere al concerto virtuale di Sonic the Hedgehog con Steve Aoki sul canale YouTube e Twitch ufficiali del porcospino blu. L'appuntamento è fissato alle 21:00 italiane di martedì 30 novembre. Nel frattempo, per ingannare l'attesa nel player qui sopra trovate un video dietro le quinte, dove Aoki ci mostra il backstage e i preparativi all'esibizione.

Rimanendo in tema, da domani dei contenuti legati a Sonic saranno disponibili su Monster Hunter Rise con un nuovo evento di collaborazione.