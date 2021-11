Hideo Kojima legge Paolo Giordano, scambio su Twitter fra designer e scrittore

Hideo Kojima legge Paolo Giordano: il celebre game designer giapponese ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le foto dell'ultima opera dello scrittore italiano, Divorare il Cielo, complimentandosi per l'ottimo lavoro.

Sappiamo che Kojima Productions ha aperto una divisione dedicata a serie TV, film e musica, riflettendo in tal modo il ben noto eclettismo del padre di Metal Gear Solid, che pubblicizza di continuo le sue visioni e le sue letture sui social.

I libri di Giordano, premio Strega nel 2018 con La solitudine dei numeri primi, non fanno eccezione: Kojima ha scritto che era in procinto di acquistare Divorare il Cielo quando lo ha ricevuto in maniera inaspettata, complimentandosi fra l'altro per la splendida rilegatura.

Apprezzamenti che non sono passati inosservati: Paolo Giordano, che evidentemente conosce i lavori di Kojima, ha ringraziato il game designer per il post e ha ricevuto a sua volta i ringraziamenti dell'autore giapponese.

"Quei tre ragazzi che si tuffano in piscina, nudi, di nascosto, entrano come un vento nella vita di Teresa. Sono poco piú che bambini, hanno corpi e desideri incontrollati e puri, proprio come lei", si legge nella sinossi di Divorare il Cielo.

"I prossimi vent'anni li passeranno insieme nella masseria lí accanto, a seminare, raccogliere, distruggere, alla pazza ricerca di un fuoco che li tenga accesi. Al centro di tutto c'è sempre Bern, un magnete che attira gli altri e li spinge oltre il limite, con l'intensità di chi conosce solo passioni assolute: Dio, il sesso, la natura, un figlio."