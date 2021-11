Notebook a bassissimo prezzo: offerta Amazon del Black Friday 2021 per un Medion Education

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un notebook a bassissimo prezzo, un Medion E11201 Education con sistema operativo Windows 10 Pro Academic. Lo sconto segnalato è di 32.15€, ovvero del 16%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo notebook è 201.15€. Quello odierno non è il prezzo minimo storico, ma sin da agosto non c'è mai stata un'offerta migliore. Si tratta di un notebook perfetto per i giovanissimi che ne hanno bisogno per necessità scolastiche, anche grazie al fatto che propone un OS Windows 10 Pro Education. È venduto e spedito da Amazon.

Windows 10 Pro Education si basa sulla versione commerciale di Windows 10 Pro e offre importanti strumenti di gestione necessari nelle scuole. Windows 10 Pro Education è di fatto una variante di Windows Pro con impostazioni predefinite specifiche per il settore didattico. Questo computer ha uno schermo da 11.6 pollici, risoluzione HD e 4 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione è 64 GB.

Notebook Medion E11201 Education

