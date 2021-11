Monster Hunter: in arrivo degli annunci ai The Game Awards, per un insider

Stando a Samus Hunter, un insider alquanto noto per quanto riguarda il panorama Nintendo, ai The Game Awards 2021 ci sarà uno o più annunci legati al brand di Monster Hunter da parte di Capcom.

Il gola profonda afferma che dei reveal relativi alla serie sono stati posticipati e arriveranno proprio in occasione dello show condotto da Geoff Keighley. Il leaker non ha aggiunto altro al riguardo, ma è possibile fare qualche supposizione.

Con la versione PC di Monster Hunter Rise già confermata e in dirittura d'arrivo a gennaio, gli annunci potrebbero riguardare la "massiccia" espansione Sunbreak che sarà disponibile durante il corso della prossima estate. Magari per l'occasione verrà presentato un nuovo trailer con mostri inediti o vecchie glorie della serie. Tuttavia non è da escludere l'annuncio di una nuova collaborazione tra Monster Hunter Rise e altri brand videoludici, un po' come quella con Sonic the Hedgehog. Una prospettiva sicuramente meno esaltante, ma comunque plausibile.

Meno probabile, a nostro avviso, il reveal di un nuovo Monster Hunter per PS5, Xbox Series X e PC, dato che ci aspettiamo che Capcom si concentri sulla promozione, il lancio e il supporto di Sunbreak prima di svelare i piani della prossima iterazione della serie. Lo stesso Monster Hunter Rise è stato annunciato solo dopo l'arrivo del Fatalis su World, l'ultimo update che ha concluso il ciclo vitale dell'espansione Iceborne.

Tutto questo dando per certo che la soffiata di Samus Hunter sia azzeccata, cosa tutt'altro che scontata. Sempre nello stesso tweet, il leaker afferma che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare anche un nuovo artwork di Splatoon 3 e che il prossimo Indie World di Nintendo si svolgerà a dicembre come da programma.

A proposito di The Game Awards 2021, Monster Hunter Rise è in lizza per le categorie "Best Role Playing" e "Best Multiplayer". Il gioco è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico e stando agli ultimi dati ufficiali condivisi da Capcom è attualmente a quota 7,5 milioni di copie distribuite nel mondo.