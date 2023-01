Logitech G PRO Racing Pedals, la recensione della pedaliera con la cella di carico sul freno

Sappiamo benissimo però che la pedaliera rappresenta una parte fondamentale dell'esperienza e che la sua precisione influisce enormemente sulla guida effettiva nei vari simulatori. Logitech con questa consapevolezza ha realizzato un prodotto di fascia alta, dedicato a chi desidera avere una periferica affidabile, in grado di adattarsi ad ogni esigenza. Oltre ad aver investito sul profilo tecnico, Logitech ha voluto ottimizzare anche la qualità costruttiva, la scelta dei materiali ed in generale il design di un prodotto, che tra la concorrenza tipicamente non gode di tutte queste attenzioni.

Ogni pedale ha un proprio filo di collegamento, perché come vedremo in seguito, possono essere spostati orizzontalmente. Logitech ha svolto un ottimo lavoro da questo punto di vista, riuscendo a nascondere tutti i cavi sotto la base della pedaliera. Ci sarà poi un unico cavo USB, che partirà da questa periferica per raggiungere direttamente una porta analoga sul volante o quella presente sulla nostra macchina da gioco.

La pedaliera Logitech G PRO Racing Pedals è disponibile esclusivamente nella classica configurazione a tre pedali . Tra questi si contraddistingue quello del freno con cella di carico . Grazie a questo meccanismo viene garantita una maggiore precisione nelle nostre staccate, perché la misura della forza applicata sul pedale viene eseguita sulla base della pressione e non della percorrenza del pedale stesso. La cella di carico inoltre può essere smontata e configurata per simulare varie pressioni e può raggiungere un massimo di 100 kg di peso per pinzare i dischi dei freni al 100%. Gli altri due pedali invece hanno una semplice resistenza meccanica, gestita tramite una molla, che trasmette un buon feedback lineare ed una sufficiente resistenza per essere reattivi in ogni situazione.

Come già specificato, si tratta di una pedaliera classica a tre pedali, che possono essere rimossi o spostati orizzontalmente. Ad esempio, è possibile togliere il pedale della frizione e muovere quello del freno a sinistra, per ottenere una configurazione a due. Anche la superficie in alluminio sulla quale andiamo ad appoggiare i nostri piedi può essere regolata per modificarla da orizzontale a verticale così da trovare il massimo confort nella postazione di guida a seconda dell'inclinazione del nostro corpo. Nella parte inferiore della pedaliera è stato svolto un'eccellente opera di gestione dei cavi per nasconderli completamente alla vista e sono presenti diversi fori per ancorare la pedaliera con la massima precisione possibile su un qualsiasi supporto di guida.

Esperienza d'uso

La pedaliera G PRO Racing Pedals montata su un supporto di guida

La pedaliera nella fase di configurazione iniziale non necessita di alcun tipo d'intervento e non richiede un'alimentazione dedicata per poter funzionare. Vi basterà connetterla ad una macchina da gioco compatibile e siete a posto. Ovviamente per potervi cimentare nelle vostre imprese in pista, fa molto comodo anche un volante. Tipicamente tutte le periferiche che vengono vendute in combinazione con volante e pedaliera possono essere usate separatamente, appunto per permettere la sostituzione di una delle due. Se il vostro volante dispone di una porta USB in ingresso, potete collegare la pedaliera direttamente ad esso, in modo da occupare una singola porta sulla macchina da gioco per collegare entrambi.

Nella nostra prova abbiamo testato svariati videogiochi per capire bene il funzionamento della pedaliera. Il pedale della frizione e dell'acceleratore offrono un feedback equilibrato, con la giusta resistenza meccanica per non stancare troppo il piede ed al contempo garantire la massima precisione e controllo del movimento. Il pedale del freno con la cella di carico invece è l'elemento che ci ha dato in assoluto più soddisfazione, grazie ad una risposta costante durante le gare. Una volta che vi sarete abituati alla pressione da esercitare e avrete sviluppato la memoria muscolare di quella spinta, sarete in grado di gestire la frenata con molta precisione in ogni curva.

Primo piano sulla cella di carico dove possiamo leggere la sua pressione massima di 100 chilogrammi

Su Assetto Corsa Competizione abbiamo deciso di usare la configurazione a due pedali, rimuovendo quello della frizione e spostando il pedale del freno a sinistra per una maggiore comodità. Quest'ultimo ci ha permesso di registrare tempi costanti e di gestire la fase di frenata in maniera molto precisa. Staccando in leggero ritardo, siamo comunque riusciti a bilanciare la frenata per non andare lunghi, grazie ad una sensazione di controllo veramente eccellente. Anche spingendo al massimo, volendo appositamente commettere un errore, il pedale del freno ci è parso sempre "realistico" ed affidabile, senza mai creare delle situazioni nelle quali non capivamo cosa stesse succedendo e quanto i freni stessero pinzando i dischi.

Su F1 22 invece abbiamo preferito utilizzare la corsa più lineare e meno faticosa del pedale della frizione come freno della nostra monoposto. Si tratta di una scelta totalmente soggettiva, che però ci ha permesso di provare un'alternativa alla classica configurazione di guida.

In DIRT 2.0 invece ci siamo divertiti a giocare con il famoso punta-tacco, mantenendo una configurazione tradizionale a tre pedali con il freno e l'acceleratori piuttosto vicini.