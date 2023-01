Epic Games Store: giochi gratis del 12 gennaio 2023 disponibili, link per il download

Come ogni settimana, sono disponibili i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store. Oggi, 12 gennaio 2023, abbiamo modo di reclamare gratuitamente First Class Trouble, Divine Knockout e Gamedec Definitive Edition. Vediamo tutti i dettagli.

Potete reclamare i giochi gratis del 12 gennaio 2023 dell'Epic Games Store a questo indirizzo. Potete oppure andare direttamente nell'Epic Games Launcher e, tramite il Negozio, aggiungere alla libreria questi titoli. Una volta fatto, saranno vostri per sempre.

First Class Trouble "è un gioco in cui i giocatori collaborano e si ostacolano per sopravvivere a un disastro. L'obiettivo è disattivare una I.A. letale. Alcuni giocatori sono impostori e giocheranno nei panni di robot assassini dall'aspetto umano con l'obiettivo di tradire gli altri giocatori." Si tratta di un videogame di "inganno sociale multigiocatore" simile a Among Us.

I requisiti consigliati di First Class Trouble sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 280X o superiore

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

First Class Trouble

Divine Knockout è un gioco d'azione multigiocatore, un brawler ad arena 3D nel quale interpretiamo varie divinità delle principali mitologie mondiali. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Divine Knockout non è bello da vedere, ma è proprio divertente da giocare. La sua grafica senz'anima è un ostacolo a goderselo nelle primissime ore ma una volta presa la mano con il proprio personaggio preferito, il flusso di gioco è costante e ingaggiante e questo lo rende un fighting game che merita di essere provato."

Ecco i requisiti consigliati di Divine Knockout:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GTX 960

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Divine Knockout (DKO)

Gamedec "è un gioco di ruolo isometrico cyberpunk per giocatore singolo. Sei un investigatore che risolve i crimini all'interno di mondi virtuali. Usa il tuo ingegno per raccogliere informazioni dai testimoni e dai sospetti e per riuscire a comprendere schemi ingannevoli."

I requisiti consigliati di Gamedec sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Gamedec

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store del 12 gennaio 2023?