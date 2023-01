Epic Games Store: il gioco gratis del 19 gennaio 2023 annunciato ufficialmente

Contestualmente allo sblocco dei regali di oggi, è stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 19 gennaio 2023: si tratta di Epistory - Typing Chronicles.

Epistory - Typing Chronicles è un typing game d'avventura pieno d'atmosfera, che racconta la storia di una scrittrice in cerca di ispirazione che chiede alla sua musa di aiutarla a scrivere il suo ultimo libro.

In Epistory, impersoni la musa, un personaggio fittizio in un mondo dove tutto non è stato ancora raccontato. La tua avventura inizia su una pagina bianca, ma il mondo diventerà presto più vasto e più vivo mentre tu trovi l'ispirazione, risolvi i suoi misteri e sconfiggi i nemici. Dai movimenti all'apertura dei forzieri, ai combattimenti in battaglie epiche, ogni elemento del gioco viene controllato esclusivamente dalla tastiera.

Mentre avanzi e esplori il mondo fantasy fatto di origami, la storia si espande letteralmente nella mente della scrittrice a i misteri dei poteri magici delle parole vengono svelati.

Leggiamo quali sono le caratteristiche principali di Epistory - Typing Chronicles:

Esplora un mondo stupendo fatto di carta: impersona una musa che cavalca una volpe gigante con tre code, persa in un mondo fantasy 3D

Oltre alla digitazione, c'è altro: risolvi puzzle misteriosi, sblocca poteri magici e sconfiggi i nemici in combattimenti epici carichi di adrenalina

Blocco dello scrittore? Colleziona frammenti e punti ispirazione per rivelare la storia durante l'esplorazione del mondo fatto di origami nella testa della scrittrice. Ma nella storia c'è di più di quello che si può vedere...

Una tastiera per tutto: dai movimenti, ai combattimenti, fino ai menu, puoi controllare tutto con la tastiera

Difficoltà adattiva: se le tue mani si perdono sulla tastiera o se digiti lentamente, il gioco prevede un sistema dinamico di difficoltà che si evolve adattandosi alle capacità di ogni giocatore

Modalità Arena competitiva: sfida altri giocatori per il primo posto nelle classifiche dell'Arena

Gioca nella tua lingua: i testi di gioco sono localizzati in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese (brasiliano), russo, polacco, ceco, giapponese, con audio in inglese. Il gioco supporta diversi layout di tastiera (QWERTY, QWERTZ, AZERTY, BEPO, Dvorak, VIM, Workman e Colemak)

Cosa ne pensate del prossimo gioco gratis? È di vostro interesse? Intanto andate a riscattare i titoli regalati questa settimana (ben tre). La procedura per aggiungerli al vostro account è sempre la stessa, ma nel caso vi servano indicazioni troverete tutto cliccando sul link fornito.