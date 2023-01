Intel Core i9-13900KS: data di uscita e prezzo della prima CPU a 6.0 GHz

Intel ha annunciato oggi tutti i dettagli e la disponibilità del nuovo processore: l'Intel Core i9-13900KS. Questa CPU è la prima che offre una frequenza fino a 6.0 GHz. Sarà disponibile dal 12 gennaio 2023. Il prezzo è 699 dollari (USA).

Tramite un comunicato ufficiale, Marcus Kennedy, Intel Client Computing Group manager, Gaming and Channel ha dichiarato: "Il Core i9-13900KS amplia l'eccellenza della nostra famiglia di processori Intel Core per desktop di tredicesima generazione, dimostrando le nuove vette prestazionali rese possibili dall'architettura ibrida. I gamer più estremi e gli appassionati potranno raggiungere nuovi livelli di prestazioni grazie al primo processore per desktop a offrire di serie una frequenza di 6.0 GHz". - Marcus Kennedy, Intel Client Computing Group manager, Gaming and Channel

Il processore i9-13900KS offre 24 core, ha una frequenza turbo massima di 6.0 GHz e una Intel Smart Cache di 36MB. La CPU promette "prestazioni incredibili nel gaming e in carichi di lavoro per la creazione di contenuti."

Vediamo in modo ordinato le funzionalità principali dell'i9-13900KS: