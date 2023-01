Classifiche giapponesi: Pokémon Scarlatto e Violetto inarrestabili, PS5 prende il volo

Interessanti le classifiche giapponesi delle due settimane delle feste di Natale, che mostrano il perdurare del successo di Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno venduto altre 291.322 copie fisiche, ma anche un bell'aumento di vendite di PS5.

Classifica software (dal 26 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023)

[NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) - 291,322 (4,630,253) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 107,700 (3,795,514) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 68,772 (5,083,147) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 66,720 (954,442) [NSW] Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) - 48,297 (246,700) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 38,892 (256,905) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 37,443 (2,997,449) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 34,770 (2,817,703) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 30,341 (1,144,473) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 27,550 (5,092,741)

Come potete vedere, i titoli per Nintendo Switch, vecchi e nuovi, dominano ancora la top 10, che sarebbe monocolore se non ci fosse Gran Turismo 7 per PS5. Visto il periodo, di nuove uscite non ce ne sono state, ma si sono consolidati i successi dei mesi e degli anni precedenti, con Mario Kart 8 Deluxe tornato addirittura in terza posizione, subito sotto a Splatoon 3.

Classifica hardware (dal 26 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023)

Switch OLED Model - 142,789 (3,714,801) PlayStation 5 - 75,296 (2,135,241) Switch - 58,941 (19,107,282) Switch Lite - 48,988 (5,152,682) PlayStation 5 Digital Edition - 9,860 (327,304) PlayStation 4 - 4,128 (7,846,172) Xbox Series S - 1,539 (227,523) New 2DS LL (include 2DS) - 419 (1,190,130) Xbox Series X - 200 (172,611)

In ambito hardware Nintendo Switch domina ancora, considerando che complessivamente ha venduto 250.718 unità. Ottimo però anche il risultato di PS5, che in totale ha venduto 85.156 unità. Insomma, i tempi dei risultati magri dovuti alla carenza di scorte sembrano finiti.