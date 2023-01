Mortal Kombat 2, Warner Bors. ha fatto rimuovere il codice sorgente trafugato, ma con scarsi risultati

Warner Bros. ha fatto rimuovere il codice sorgente di Mortal Kombat 2 finito online qualche giorno fa. Attualmente la pagina di GitHub con lo stesso non è più accessibile a causa di un DMCA inviato dagli avvocati della compagnia USA. Peccato che l'iniziativa sia servita a poco e, anzi, sia diventato il classico tentativo di chiudere le stalle quando i buoni sono ormai scappati.

Il codice di Mortal Kombat 2 è stato caricato online il 27 dicembre ed è stato condiviso su diversi social network, incluso il subreddit r/MortalKombat. In molti lo hanno scaricato e, nonostante non sia più accessibile, ormai i reupload di sprite e artwork sono fuori controllo.

Il codice comprendeva moltissime risorse rimaste inutilizzate, tra animazioni, artwork e mosse. Esiste addirittura un thread su Twitter con tutte le scoperte più rilevanti:

Niente di strano, comunque. È la norma che non tutto ciò che viene prodotto per un singolo videogioco finisca poi nella versione finale. La differenza con questo caso è che di solito il pubblico non ha accesso al codice sorgente.