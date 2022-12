Mortal Kombat 2, trafugato il codice sorgente del gioco: ecco cosa si è scoperto

Il codice sorgente di Mortal Kombat 2 è stato trafugato ed è finito online, nelle mani di orde di modder che lo stanno analizzando per carpirne i segreti. Certo, ci sono voluti ben ventinove anni prima che accadesse, ma si tratta in ogni caso di un leak interessante.

In attesa di novità su Mortal Kombat 12, che potrebbe uscire nel 2023 ma che non è ancora stato annunciato ufficialmente da NetherRealm Studios, il secondo capitolo viene considerato ancora oggi da molti appassionati come il più iconico, quello che ha consentito al franchise di esplodere davvero.

Come da aspettative, il codice sorgente include tutta una serie di chicche ed elementi che non hanno trovato posto nella versione finale del gioco, per qualche motivo; fra cui animazioni per determinati personaggi (Johnny Cage, ad esempio), oggetti degli scenari ed eventuali easter egg.

Un utente ha già cominciato a pubblicare i propri ritrovamenti su Twitter, fra mosse nascoste e sprite modificati, chiedendosi di volta in volta i motivi dietro alcune delle scelte che il team di sviluppo ha compiuto ai tempi della realizzazione di Mortal Kombat 2.

In particolare, sembra che i personaggi possedessero in origine un repertorio di attacchi e movimenti ancora più ricco di quello che abbiamo poi effettivamente visto nelle varie versioni del picchiaduro, ma a cui non si è attinto per i capitoli successivi.